Trump praat met CIA en FBI, Uitspraak kort geding familie Moszkowicz

Trump zit met CIA, FBI om het over Russische hack te hebben

De aanstaande Amerikaanse president Donald Trump zit vrijdag met de inlichtingendiensten CIA en FBI om over de Russische hacks tijdens de verkiezingen te praten. De bijeenkomst zou eigenlijk eerder deze week plaatsvinden, maar werd uitgesteld. "..., misschien hebben ze meer tijd nodig om aan de zaak te bouwen. Heel vreemd!", twitterde Trump daarop. Trump gelooft niet dat de Russen achter de hack van de emailbox van de democratische partij zitten en ziet die bewering als een 'samenzweringstheorie'. De CIA en FBI zijn er echter van overtuigd dat Rusland achter de hack zit, de Russische president Poetin zou er zelfs bij betrokken zijn.

Rechter doet uitspraak in kort geding over dramaserie

Vrijdag doet de rechtbank in Amsterdam uitspraak in een kort geding over De Maatschap, een vierdelige dramaserie over een Nederlandse advocatenfamilie. Namens zijn vader Robert eist advocaat Yehudi Moszkowicz een verbod op de serie. Volgens de familie zou er onrechtmatig worden geput uit het boek De Straatvechter van Robert Moszkowicz. Een overwinning voor de Moszkowicz’s lijkt niet heel aannemelijk. Eerder oordeelde de rechter dat de familie geen inzage hoefde te krijgen in het script van de serie, omdat er geen auteursrecht zou zijn geschonden. De eerste aflevering moet op woensdag 25 januari op NPO2 te zien zijn.

Eurostat komt met cijfers over verkopen detailhandel

Europees statistiekbureau Eurostat maakt vrijdag bekend hoe de winkeliers in de eurozone het in november hebben gedaan. In oktober verkocht de detailhandel nog 1,1 procent meer dan in de voorgaande maand. Met name winkeliers die geen levensmiddel verkopen, deden het goed. In september wisten de winkeliers juist minder aan de man te brengen.

Vervolg zaak stel dat zwakbegaafde man vasthield in Tubbergen

Na uitstel in oktober komt het stel dat een zwakbegaafde man vasthield in Tubbergen weer voor de rechter. Volgens het OM worden de man en vrouw ervan verdacht een zwakbegaafde man van 31 jaar acht jaar lang als slaaf te hebben gehouden. Ze pikten de dakloze man in 2007 van de straat. Hij werd opgesloten in een zomerhuisje op hun erf, moest voor hun werken en zijn uitkering naar hun overmaken. De buurt wist ervan, maar deed niks.

En verder:

De eerste twee Nederlandse Apache-gevechtshelikopters komen vrijdag terug uit Mali waar de ze afgelopen 2,5 jaar deel hebben genomen aan de VN-missie. De toestellen worden met een groot C-17-transportvliegtuig overgevlogen naar vliegbasis Woensdrecht.

Het weer:

Vrijdag blijft het bijna overal de hele dag vriezen. Er is eerst nog vrij veel zon, later neemt de bewolking toe. In de nacht naar zaterdag en zaterdag overdag trekt een storing over het land. Er valt eerst (natte) sneeuw, vervolgens kan het ijzelen met verraderlijke gladheid. Zaterdagmiddag gaat de neerslag vanuit het westen in regen over.

