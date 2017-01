Gladheid verwacht in nacht en ochtend, Uitspraak kort geding ADO

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 6.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Gladheid verwacht in nacht en ochtend

In de nacht van woensdag op donderdag wordt het op grote schaal glad door bevriezing van natte wegdelen. Ook trekken vanuit het noorden winterse buien over het land. In het oosten kan het lokaal wit worden door sneeuw. In de nacht vriest het op grote schaal 1 tot 4 graden.

De combinatie met aanhoudende buiigheid maakt de situatie op de weg verraderlijk. De wegen koelen tijdens opklaringen af tot onder het vriespunt. Wanneer daarna een bui volgt wordt het spekglad. Ook waar de wegen al eerder nat zijn geworden kan het glad worden door bevriezing. De buien hebben een winters karakter met kans op natte sneeuw en sneeuw. Vooral in het oosten kan het vannacht en morgenochtend vroeg lokaal wit worden.

Uitspraak kort geding ADO - Wang Hui

ADO Den Haag wil voor de rechter afdwingen dat het bedrijf United Vansen van grootaandeelhouder Wang Hui alsnog een bedrag van ruim 2,3 miljoen euro overmaakt. ADO heeft de beloofde geld snel nodig om het voortbestaan van de club niet in gevaar te brengen. Omdat ADO geen sluitende begroting kon indienen, heeft de KNVB de club teruggezet naar categorie 1. ADO staat daardoor onder verscherpt toezicht bij de bond.

Doorberekening loonstrookje 2017

Salarisstrookverwerker ADP maakt traditioneel begin januari bekend hoe het loonstrookje in het nieuwe jaar eruit gaat zien. Welke groepen gaan erop vooruit en wie ziet zijn inkomsten teruglopen? De organisatie gaat in op de belangrijkste veranderingen ten opzichte van het voorgaande jaar. Ook de werkgeverslasten komen aan bod. In december werd al duidelijk dat de meeste mensen een lichte verbetering tegemoet kunnen zien.

Uitspraak kort geding over biografie Thomas Dekker

Voormalig manager Jacques Hanegraaf van oud-wielrenner Thomas Dekker heeft een kort geding aangespannen tegen auteur Thijs Zonneveld en uitgeverij Overamstel van de biografie Mijn Gevecht van Dekker. Hanegraaf wil een verbod op een nieuwe druk. Hanegraaf meent dat er leugens in het boek staan over hem en laakt het gebrek aan wederhoor. De rechtszaak dient donderdag voor de rechtbank in Amsterdam.

Uitvaart 'Vader der veteranen' Ted Meines (95)

De onlangs overleden oud-generaal Ted Meines (95) wordt gecremeerd. Behalve verzetsstrijder, Indiëganger, mede-oprichter en voorzitter van de Stichting Veteranen Platform, was Meines ook ereburger van de staat Israël. In september 2014 werd Meines bevorderd tot luitenant-generaal voor zijn grote verdiensten voor de krijgsmacht in het algemeen en de veteranen in Nederland in het bijzonder.

En verder:

- Een verdachte van de dodelijke schietpartij in Hellevoetsluis op Tweede Kerstdag wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Het weer

Donderdag schijnt de zon van tijd tot tijd. Het blijft vrijwel overal droog. Met een middagtemperatuur van rond het vriespunt tot 4 graden is het vrij koud. Vrijdag vriest het op veel plaatsen de hele dag. De bewolking neemt toe en later is kans op winterse neerslag.

