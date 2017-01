Obama overlegt met Democraten over Obamacare, topper in Premier League

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 6.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Obama praat met Democraten over toekomst Obamacare

Op 20 januari neem Donald Trump het stokje van Obama over, en dat betekent dat de zittende president nog even alle zeilen bijzet om de Democraten in het Amerikaanse congres voor te bereiden op de Republikeinse plannen om Obamacare terug te draaien. Tegelijkertijd praat de aanstaande vice-president, Mike Pence, met Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden over Obamacare.

Topper in de Premier League

In de Engelse Premier League staat de topper tussen Tottenham Hotspur en Chelsea op het programma. Bij een zege in de Londense derby vergroot koploper Chelsea de voorsprong op nummer twee Liverpool tot acht punten. Tottenham staat vijfde. De wedstrijd op White Hart Lane begint om 21.00 uur.

Technologiebeurs CES

Op deze conferentie in Las Vegas kondigen techgiganten als Sony, Intel en Qualcomm hun nieuwe producten aan. NU.nl is woensdagavond bij de persconferentie van Samsung. CES 2017 is een belangrijke beurs voor Samsung, omdat het bedrijf vorig jaar een fikse financiële klap kreeg door de brandproblemen bij de Galaxy Note 7-smartphone.

Zitting in LuxLeaks-zaak

De zaak draait om twee Franse klokkenluiders; Antoine Deltour en Raphaël Halet. De mannen deelden als medewerker van advieskantoor PwC gegevens over belastingafspraken tussen de Luxemburgse overheid en grote bedrijven als PepsiCo, IKEA en Deutsche Bank met een journalist. Uit de informatie bleek dat de multinationals het Luxemburgse belastingsysteem gebruikten om belastingen in andere landen te ontwijken.

In juni werden Deltour en Halet veroordeeld tot voorwaardelijke celstraffen van twaalf en negen maanden en boetes. Het OM in Luxemburg ging in hoger beroep tegen dat vonnis. De Franse journalist die de informatie in een televisiereportage onthulde, is vrijgesproken.

En verder:

- Is het precies twintig jaar geleden dat de Elfstedentocht voor het laatst werd gereden.

- Wordt in Turkije doorgezocht naar de dader van de aanslag op een club in Istanbul op nieuwjaarsnacht.

Het weer

Overdag is het volgens het KNMI wisselend bewolkt. Ook kunnen buien voorkomen, met in het noordoosten van het land mogelijk hagel. Het wordt ongeveer 7 graden en het waait hard: in het noordelijk kustgebied kunnen windstoten tot 100 kilometer per uur voorkomen.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg