Dit weten we over de problemen in de Maas

De oorzaak van het zakken van het peil is een aanvaring bij Grave.

Een binnenvaartschip dat was geladen met benzeen botste op 29 december tegen een brug bij Grave, waardoor de stuw ernstige schade opliep. Het repareren van de stuw gaat niet gemakkelijk.

Het waterpeil is meters gedaald.

Sinds de aanvaring is het peil van de Maas tussen Sambeek en Grave met 3 meter gedaald. In de Maas liggen zeven stuwen, waarmee het waterniveau op peil wordt gehouden. Dat is nodig vanwege het hoogteverschil in het Limburgse landschap. Het waterpeil van het Maas-Waalkanaal langs Nijmegen daalde met zo'n 110 centimeter.

Rijkswaterstaat treft maatregelen voor het zakkende waterpeil.

Rijkswaterstaat heeft schotten geplaatst om verder zakken van het water tegen te gaan. Ondanks die schotten sijpelt er nog steeds water uit de Mookerplas weg, maar niet zoveel dat dit het peil echt beïnvloedt, aldus het waterschap. Met onder meer een peilbuis controleert het waterschap de plas.

Ook is de stuw bij Sambeek verstevigd. Deze stuw staat voor Grave en krijgt nu te maken met extra waterdruk omdat de stuw bij Grave is uitgevallen. Drie pompen moeten het waterpeil op het Maas-Waalkanaal weer opgang brengen.

Scheepvaart is gestremd, woonboten zakken, dijken kunnen worden ondermijnd.

De scheepvaart is door het lage water gestremd over een traject van 28 kilometer. Dagelijks passeren zo'n 75 tot 100 schepen de sluizen in de Maas. Dat komt neer op 1.800 tot 2.000 vrachtwagenladingen per dag. De schepen kunnen wel tot 48 uur aan vertraging oplopen, onder meer door langere wachttijden bij sluizen in de alternatieve vaarroute in België.

Het uitspoelend grondwater kan bovendien delen van de dijken kwetsbaar maken. De achttien woonboten bij Gennep zijn door het zakkende water scheef komen te liggen. Op een paar boten staan pompen die kunnen worden ingezet als de boten water zouden maken. Bewoners kunnen niet in de woonboten terecht.

Het is niet duidelijk wie voor de schade gaat opdraaien.

''Waar uiteindelijk de rekening komt te liggen is een complex vraagstuk waar brancheorganisaties en tussenpersonen zich later over mogen buigen", aldus Bureau Voorlichting Binnenvaart. Ook komen bedrijven in de problemen nu ze door de lage waterstand in het geheel van vaarroutes zijn afgesneden.

Een paar jaar geleden was de Rijn in Duitsland wekenlang gestremd doordat een gekapseisde tanker de vaarroute blokkeerde. Dat zorgde voor een economische schade van 50 miljoen euro. Het grote verschil tussen de problemen destijds en nu is dat er voor de Maas wel alternatieve vaarroutes zijn.

Een deel van de stuw is onherstelbaar beschadigd.

Drie van de vijf beschadigde jukken in de stuw zijn niet meer te maken. De jukken zijn onderdelen van de stuw waarin de schotten zitten die het water tegenhouden. De stuw dateert uit 1928 en reparatie is complex. het isn iet bekend wanneer de stuw weer helemaal functioneert.

Rijkswaterstaat onderzoekt meerdere tijdelijke oplossingen.

Zo wordt onderzocht of er een tijdelijke, mobiele damwand in de Maas kan worden geplaatst of dat er zakken op de bodem van de rivier kunnen worden gelegd. De tijdelijke maatregelen moeten het waterpeil weer omhoog brengen, waardoor het scheepvaartverkeer kan worden hervat en oevers niet langer droogliggen. De maatregelen zijn echter complex, omdat het waterpeil op de Maas door bijvoorbeeld hevige regenval snel kan stijgen. De tijdelijke dam moet dan kunnen worden weggehaald of zo stevig zijn dat die weerstand kan bieden aan de hoge waterdruk.

De oorzaak van de aanvaring is niet duidelijk.

Omstreeks 19.30 uur op 29 december voer een Slovaakse schipper tegen de Thompsonbrug over de Maas, waardoor de stuw in de Maas zwaar beschadigd raakte. Door de dichte mist zag de schipper de naastgelegen sluis mogelijk over het hoofd. Bloedtesten die bij de schipper werden afgenomen moeten meer informatie geven. Na de aanvaring kwam een benzeendamp vrij uit het schip, maar was er geen schade voor de volksgezondheid.