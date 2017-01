Jury VS overlegt over doodstraf Dylann Roof, techbeurs CES van start

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 6.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Jury overlegt over doodstraf Charleston-schutter

Een jury in de VS overlegt over het lot van de 22-jarige Dylann Roof, die in juni 2015 negen zwarte kerkgangers doodschoot in Charleston. De jury moet bepalen of Roof de doodstraf mag krijgen. Half december werd Roof al schuldig bevonden aan moord met een racistisch motief. De strafmaat wordt op zaterdag bepaald.

Technologiebeurs CES van start

Op deze conferentie in Las Vegas zullen techgiganten zoals Sony, Intel en Qualcomm hun nieuwe producten aankondigen. Daarnaast is het evenement beroemd om de vele kleine gadgets die op de showvloer te zien zijn. CES 2017 is een belangrijke beurs voor Samsung, omdat het bedrijf vorig jaar een fikse financiële klap kreeg door de brandproblemen bij de Galaxy Note 7-smartphone. NU.nl is in Las Vegas voor het laatste nieuws en interviews.

CBS-cijfers over bevolkingsontwikkeling

Hoeveel kinderen werden er geboren in 2016, en hoeveel mensen stierven? Het CBS presenteert cijfers over de bevolkingsontwikkeling. Naast de geboorte- en sterftecijfers wordt ook bekendgemaakt hoeveel mensen naar Nederland kwamen en hoeveel mensen emigreerden. Eind 2015 concludeerde het CBS dat Nederlandse bevolking in 2016 flink zou groeien door migratie.

Turkije zoekt door naar dader aanslag Istanbul

Bij de aanslag op een club in Istanbul kwamen in de nacht van zaterdag op zondag 39 mensen om het leven. De dader wist in de chaos te ontsnappen. Acht mensen zijn aangehouden, maar de dader is nog op de vlucht.

En verder:

- Wordt gestart met de bouw van het Nederlandse converterstation voor de onderzeese elektriciteitskabel tussen Nederland en Denemarken. In de Eemshaven wordt de eerste heipaal geplaatst.

Het weer

Het KNMI verwacht vrij veel bewolking en af en toe lichte regen of een bui. Koud wordt het niet: ongeveer 8 graden in het noordwesten en 4 graden in het zuidoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een krachtige wind.

