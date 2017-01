Gladheid in zuiden, Rijkswaterstaat pompt water in Maas-Waalkanaal

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 6.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

KNMI waarschuwt voor gladheid

In de nacht van zondag op maandag trekt een neerslaggebied langzaam van noordwest naar zuidoost over het land. Dat leidde zondagavond tot onverwachte sneeuwval in het noorden van het land. Ook in de zuidelijke provincies is er kans op sneeuw. Volgens de weerdienst gaat het op de meeste plaatsen om natte sneeuw, maar kunnen auto’s en grasvelden tijdelijk wit worden. De sneeuw blijft mogelijk wel in de Limburgse heuvels liggen. Daar kan maandagochtend een sneeuwdek van 2 tot 4 centimeter liggen.

Rijkswaterstaat pompt water in Maas-Waalkanaal

Rijkswaterstaat begint maandag met het pompen van water vanuit de Maas naar het Maas-Waalkanaal. De maatregel moet beperkte scheepvaart op het kanaal weer mogelijk maken. De scheepvaart op het Maas-Waalkanaal is sinds donderdagavond door een aanvaring gestremd. Een schip botste bij Grave tegen een stuw, die zwaar beschadigd raakte. Daardoor zakte het waterpeil. Dat is nu te laag voor de scheepvaart. Ook zijn woonboten scheef komen te liggen.

Eerste metro Noord/Zuidlijn

De eerste M5-metro gaat op eigen kracht vanaf station Zuid het Noord-Zuidlijn-spoor oprijden en vervolgens de tunnel bij de RAI induiken. De rit is het startsignaal van een omvangrijk testprogramma dat zo'n zeven maanden in beslag zal nemen.

De Rooy hoopt toe te slaan in Dakar Rally

Gerard de Rooy begint als titelverdediger bij de trucks aan de Dakar Rally. De Brabander is van plan weinig anders te doen ten opzichte van vorig jaar. "Het is zaak in de eerste week weinig tijd te verliezen en in de tweede week toe te slaan." De Dakar Rally begint dit jaar in de Paraguayaanse hoofdstad Asuncion en eindigt na twaalf etappes en bijna 9.000 kilometer verder in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires.

En verder:

- is het vijftig jaar geleden dat de STER voor het eerste een reclameblok uitzendt op de Nederlandse televisie.

- heeft de politieke partij 50PLUS vanaf maandag een eigen radiozender op internet.

