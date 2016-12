Nieuwjaarsduik, vuurwerk vegen en halve finales WK darts

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 6.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Nieuwjaarsduik

Op 142 locaties in Nederland kunnen mensen zondag terecht voor de traditionele Nieuwjaarsduik. Naast Scheveningen, waar naar verwachting tienduizend mensen het water in rennen, worden zowel aan de kust als in het binnenland duiken georganiseerd. Weerbureaus waarschuwen deelnemers voor de lage gevoelstemperaturen, die door de harde wind ijskoud kunnen aanvoelen. De watertemperatuur ligt rond de 7 graden.

Vijf landen in de VN-veiligheidsraad

Met het begin van een nieuw jaar nemen traditioneel vijf andere landen zitting in de VN-veiligheidsraad, naast de vijf niet-permanente die volgend jaar hun tweejaarlijkse termijn beëindigen en de permanente leden Frankrijk, Rusland, China, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Dit jaar treden Zweden, Bolivia, Ethiopië, Kazachstan en Italië toe. Dat laatste land deelt zijn termijn met Nederland, dat in 2018 een jaar lid zal zijn van de veiligheidsraad. De raad zal komend jaar een aantal belangrijke beslissingen moeten nemen, zoals de stemming over een vredesresolutie voor Syrië.

Van Barneveld en Michael van Gerwen treffen elkaar in halve finale

In het Alexandra Palace in Londen staan zondag de laatste twee halve finales op het WK Darts van de PDC op het programma. Peter Wright neemt het op tegen Gary Anderson, terwijl in de andere halve finale twee Nederlanders tegenover elkaar staan. De 27-jarige Michael van Gerwen speelt tegen de 49-jarige Raymond van Barneveld. De finale van het WK is op maandagavond.

Opruimacties vuurwerk

Na de jaarwisseling liggen er weer miljoenen kilo's vuurwerkafval op straat in Nederland. Reinigingsdiensten trekken er al vroeg op uit om de straten schoon te maken, maar ook burgers worden opgeroepen om mee te helpen. In onder meer Rotterdam, Den Haag en Amsterdam zijn er veegacties waarbij burgers met een bezem de straat op gaan om het vuurwerk op te ruimen. Nederlandschoon.nl roept op tot een landelijke schoonveegactie, zondag om 12.00 uur.

En verder:

- Houdt paus Franciscus om 10.00 uur de traditionele nieuwjaarsmis in de Sint-Pieterskerk in het Vaticaan.

- Stopt de Big Ben vanaf zondag met luiden. De klok van de iconische toren in Londen is wegens een renovatie een aantal maanden stil.

Weer

Tijdens de jaarwisseling is het bijna overal droog. Om middernacht is het landinwaarts rustig weer met temperaturen rond het vriespunt. In het noordwesten staat meer wind en is het rond 5 graden. Op nieuwjaarsdag gaat het 's middag en 's avonds regenen met in de Limburgse heuvels en op de Hoge Veluwe mogelijk ook natte sneeuw. In Limburg moeten weggebruikers rekening houden met gladheid.

