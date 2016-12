Aftellen naar 2017, wapenstilstand in Syrië

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 6.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Oudjaarsdag

Over de hele wereld wordt afgeteld naar het nieuwe jaar. In Nederland is het tijdens de jaarwisseling overwegend bewolkt en droog. 's Nachts kan het licht vriezen. Overdag is het bewolkt en valt op sommige plekken lichte motregen. Het wordt 3 graden in het zuidoosten tot 8 graden in het noordwesten.

Wapenstilstand Syrië

Houdt het fragiele bestand in Syrië stand? Vrijdag werden enkele beschietingen gemeld, maar leek de wapenstilstand grotendeels gerespecteerd te worden. Het staakt-het-vuren moet dienen als opmaat naar vrede. Eind januari staan gesprekken gepland in Astana, de hoofdstad van Kazachstan.

Laatste werkdag Ban Ki-moon

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties heeft twee termijnen van vijf jaar gediend. Zijn opvolger is de 67-jarige Portugees Antonio Guterres. Ban Ki-moon was van januari 2004 tot 1 november 2006 in eigen land minister van Buitenlandse Zaken en Handel. Hij volgde in 2007 Kofi Annan op. Wat Ban Ki-moon nu gaat doen is niet bekend.

En verder:

- Is zaterdag een mooie dag voor liefhebbers van Brits voetbal: in de Premier League staan zeven duels op het programma. De nummers twee en drie komen in actie; Liverpool en Manchester City. Chelsea speelt thuis tegen het Stoke City van Ibrahim Afellay, Erik Pieters en Bruno Martins Indi.

Bekijk het weerbericht.