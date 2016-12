Eerste dag wapenstilstand Syrië, Vredesonderhandelingen Congo

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 6.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Eerste dag wapenstilstand Syrië

De verschillende strijdende partijen in Syrië hebben donderdag een staakt-het-vuren bereikt. Het bestand, dat in de nacht van donderdag op vrijdag ingaat, moet een opmaat zijn naar een politieke oplossing voor de burgeroorlog die al 5,5 jaar woedt. Volgens de Russische president Vladimir Poetin hebben het regeringsleger van president Bashar al-Assad en de Syrische rebellen de overeenkomst getekend.

Vredesonderhandelingen Congo

Voor de tweede dag komen de verschillende Congolese regeringspartijen bijeen om een regering te vormen met een vertegenwoordiger van de oppositie als premier. Vlak voor kerst bereikten voor- en tegenstanders van president Joseph Kabila een principeakkoord dat een uitweg moest bieden uit de impasse over het aanblijven van de Kabila, wiens termijn 19 december afliep. Kabila blijft nu tot eind 2017 aan de macht blijft. In ruil daarvoor ziet hij af van een grondwetswijziging die voor hem een derde termijn mogelijk zou maken.

Moskeeën zamelen geld in na brand Culemborg

Zeven moskeeën in het land beginnen een inzamelingsactie na de grote brand in het voormalige zwembad in Culemborg, waarin een moskee zou komen. De initiatiefnemers grijpen de vrijdagpreek aan om geld in te zamelen om "de materiële schade iets te verzachten", lieten ze donderdag weten.

Laatste dag voor inruilen afgeschafte bankbiljetten India

Na 30 december krijgen Indiërs een boete voor het in bezit hebben van-, voor het handelen met- en voor de distributie van bankbiljetten ter waarde van vijfhonderd en duizend roepie. Begin november verklaarde de Indiase premier Narendra Modi de bankbiljetten ongeldig om belastingontduiking en valsemunterij tegen te gaan. Het zorgde voor veel onrust en lange rijen bij banken. Volgens Modi was zijn besluit bittere noodzaak.

En verder:

- Wordt de Poolse vrachtwagenchauffeur begraven die werd overmeesterd door de dader van de aanslag in Berlijn.

- Speelt het Everton van manager Ronald Koeman een uitwedstrijd bij Hull City (21.00 uur).

Het weer:

Vrijdag lost de mist geleidelijk op, waarna de zon schijnt. Later op de dag komt er langzaam vanuit het noordwesten bewolking opzetten. Het wordt 2 tot 4 graden. Op oudejaarsdag is het bewolkt, maar het blijft nog droog, waarschijnlijk ook tijdens de jaarwisseling. Nieuwjaarsdag valt er wel neerslag, in Limburg mogelijk natte sneeuw.

