Verkoop vuurwerk van start, Van Gerwen in actie op WK Darts

Verkoop vuurwerk van start

Consumenten kunnen vanaf donderdag weer vuurwerk inslaan. Ze hebben tot en met zaterdag de tijd om maximaal 25 kilo knalvuurwerk en siervuurwerk aan te schaffen. De vuurwerkbranche denkt dat consumenten dit jaar meer geld gaan uitgeven dan in 2015. In dat jaar werd 65 miljoen euro aan vuurwerk besteed.

Van Gerwen in actie op WK Darts

Michael van Gerwen plaatste zich dinsdag moeizaam voor de achtste finale van het WK Darts. Hij speelt tegen de ongeplaatste Darren Webster. Ook Jelle Klaasen komt in actie. Hij neemt het op tegen de als zevende geplaatste Dave Chisnall.

Uitspraak in zaak woningoverval Zoetermeer

De rechtbank doet vandaag uitspraak in de zaak tegen drie tieners die worden verdacht van een woningoverval in Zoetermeer in juli van dit jaar. Hierbij werd een 41-jarige vrouw vastgebonden en mishandeld tot ze het bewustzijn verloor. Haar zevenjarige dochter werd ook vastgebonden, maar wist te ontsnappen en kon alarm slaan. Het OM heeft jeugddetentie en de zogenoemde PIJ-maatregel (Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen) geëist tegen drie jongens van inmiddels zeventien, achttien en negentien jaar. De vierde verdachte wordt als medeplichtig gezien, tegen haar is een werkstraf van tachtig uur waarvan veertig uur voorwaardelijk geëist.

En verder:

- Op de tweede dag van de NK afstanden gaat Ireen Wüst voor haar zevende titel op de 3 kilometer. Titelverdediger en topfavoriet Kjeld Nuis hoopt op zijn derde NK-goud op de 1500 meter, terwijl er op de 500 meter voor vrouwen sowieso een nieuwe kampioene komt. Titelverdedigster Margot Boer is namelijk na vorig seizoen gestopt. Na de races van donderdag zal ook bekend zijn welke drie vrouwen en welke drie mannen zich geplaatst hebben voor het EK allround.

- De Nationale 2016-test wordt uitgezonden op NPO3. De presentatie is in handen van Sophie Hilbrand. In de studio wagen onder andere Beau van Erven Dorens, Remy Bonjasky en Mr. Probz de test met vragen over politiek, showbizz, media, trends en sport.

Het weer:

De mist lost donderdagochtend geleidelijk op. Vooral in de middag wordt het zonnig al blijft het vrij fris. Het kwik komt vermoedelijk niet boven de 2 graden uit. De wind is zuid tot zuidoost en is zwak tot matig.

