Uitspraak zedenzaak Valkenburg, kort geding ADO Den Haag

Uitspraak in hoger beroep Valkenburgse Zedenzaak

Het gerechtshof in Den Bosch doet uitspraak in het hoger beroep in de Valkenburgse Zedenzaak. 27 mannen staan terecht die zich volgens het OM schuldig hebben gemaakt aan het tegen betaling plegen van ontucht met een 16-jarig meisje. Het meisje werd geprostitueerd door de 21-jarige loverboy Armin A. Hij is in juli 2015 veroordeeld tot twee jaar cel.

Kort geding ADO tegen United Vansen

Woensdag vindt om 11.00 uur bij de Haagse rechtbank het kort geding plaats dat ADO Den Haag heeft aangespannen tegen United Vansen, het bedrijf van de Chinese eigenaar Hui Wang. De club wil voor de rechter afdwingen dat hij aan zijn financiële verplichtingen gaat voldoen. ADO zou ruim twee miljoen euro eisen. Eerder deze maand stonden beide partijen al tegenover elkaar bij de Ondernemingskamer. Die besloot Wang te schorsen als voorzitter van de raad van commissarissen van ADO.

Uitspraak RvS over 'Indische kwestie'

De Raad van State doet uitspraak over de weigering door de minister-president en de minister van VWS om documenten openbaar te maken over de zogenoemde 'Indische kwestie'. De kwestie gaat over de aanspraak jegens de Nederlandse Staat op achterstallig loon en schadevergoeding voor ambtenaren, militairen en inwoners van Nederlands-Indië die slachtoffer waren van de Japanse bezetting in de Tweede Wereldoorlog van het toenmalige Nederlands-Indië.

- Op station Arnhem is de feestelijke ingebruikname van in totaal 20 nieuwe NS Sprinters

Het weer:

Woensdag begint de dag veelal grijs en mistig. Op sommige plekken trekt de mist helemaal niet op. Het noorden maakt de meeste kans op zon. In gebieden met hardnekkige mist wordt het 3 garden, met wat zon is het een graad of 7. Tot de jaarwisseling blijft het rustig met vorst in de nacht. Donderdag en vrijdag is er overdag geregeld zon.

