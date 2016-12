Voortzetting zaak Ebru Umar in Turkije, WK darts in Londen

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 6.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Voortzetting zaak tegen Ebru Umar

In Istanbul gaat de zaak tegen columniste Ebru Umar verder. Ze wordt daar vervolgd voor het beledigen van de profeet, vanwege een tweet met de tekst 'Mohammed is een homo, succes gegarandeerd'. Umar is zelf niet aanwezig bij de zaak. Ze ontkent dat de tweet over de profeet gaat.

Van Barneveld en Van Gerwen in actie op WK darts

In het avondprogramma van het WK darts van profbond PDC komen vanaf 20.00 uur Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen in actie. Van Barneveld speelt tegen de Brit Alan Norris en Van Gerwen komt uit tegen een Spanjaard; Cristo Reyes.

En verder:

- Komt in de Britse Premier League één topclub in actie: Liverpool speelt tegen Stoke City.

Het weer:

Vooral in het zuiden en het westen van het land zijn er overdag zonnige perioden, meldt het KNMI. Elders is er meer bewolking en in het noordoosten kan eerst nog een bui voorkomen. Het wordt ongeveer 9 graden.

