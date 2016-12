Dit is wat we weten over het neergestorte Russische vliegtuig

Het vliegtuig stortte kort na het opstijgen in zee

Om 5.25 uur (lokale tijd) steeg de de Tupolev Tu-154 op vanaf Sochi International Airport. Het vliegtuig, afkomstig uit Moskou, was in Sochi om bij te tanken. Kort na het opstijgen stortte het vliegtuig neer in de Zwarte Zee. Het wrak ligt op anderhalve kilometer van de kust op zo'n zestig meter diepte. Als eindbestemming had de vlucht de luchtbasis Khmeimim in Syrië.

92 mensen zijn omgekomen bij de crash

Aan boord waren 92 mensen, iedereen is omgekomen bij de ramp. 64 van hen behoorden tot het Alexandrov Ensemble, het wereldberoemde koor van de Russische strijdkrachten. Het koor zou voor Russiche soldaten een nieuwjaarsoptreden verzorgen in Syrië. Ook waren er negen journalisten in het vliegtuig en waren er acht bemanningsleden aan boord.

Reddingswerkers hebben wrakstukken gevonden en er zijn inmiddels meerdere lichamen geborgen. Meer dan honderd duikers zijn bezig op de locatie waar het toestel ligt, aldus het Russische ministerie van Defensie.

Oorzaak van de crash is niet bekend

De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk. Reddingswerkers en bergers zoeken nog naar de zwarte dozen van het toestel. Eerder op de dag suggereerde persbureau RIA dat het toestel was gecrasht door een technische storing. Persbureau Interfax meldde dat er geen noodsignaal is verstuurd. De Russische minister van Transport laat aan Russia Today weten dat de onderzoekers in de eerste plaats uitgaan van een technisch mankement of een menselijke fout, niet van een terroristische aanslag.

De Russische president Vladimir Poetin heeft voor maandag een dag van nationale rouw afgekondigd.