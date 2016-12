Viering Tweede Kerstdag, historisch Japans bezoek Pearl Harbor

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 6.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Viering Tweede Kerstdag

In Nederland wordt Tweede Kerstdag gevierd, net als in Duitsland, Polen en landen in Noord-Europa. In het Verenigd Koninkrijk wordt deze dag 'Boxing Day' genoemd, een verwijzing naar de 'Christmas boxes' met geld die Britse werknemers vroeger op de dag na kerst kregen als beloning voor bewezen diensten.

Historisch Japans bezoek aan Pearl Harbor

De Japanse premier Shinzo Abe bezoekt Hawaï met president Barack Obama om de slachtoffers van de aanval op Pearl Harbor te herdenken. Abe is de eerste Japanse leider die een bezoek brengt aan de Amerikaanse marinebasis sinds de aanval, 75 jaar geleden. Obama bezocht Hiroshima in mei; hij was toen de eerste zittende Amerikaanse president die de Japanse stad bezocht.

Voetbal in de Premier League

In Engeland wordt gevoetbald op 'Boxing Day'. Manchester City, Manchester United, Chelsea en Arsenal komen allemaal in actie. Het Everton van coach Ronald Koeman speelt tegen de kampioen van vorig jaar: Leicester City.

En verder:

- Is het twaalf jaar geleden dat een verwoestende tsunami aan land kwam in delen van Zuidoost-Azië. Meer dan 230.000 mensen kwamen om.

- Wordt op het strand van Scheveningen een grote vuurwerkshow gegeven. De show start om 19.00 uur.

Het weer:

Tweede Kerstdag begint op veel plaatsen met regen. Later op de dag wordt het droog en kan de zon doorbreken, maar 's avonds trekken opnieuw enkele regenbuien over het noorden van het land. Echte kerstkou komt er niet: het wordt volgens het KNMI ongeveer 10 graden. Aan zee, op het IJsselmeer en in het noorden van het land staat wel een krachtige wind.

Bekijk het weerbericht.