Dit wordt het nieuws op Eerste Kerstdag

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 6.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Viering Kerst

In een groot deel van de wereld wordt zondag kerst gevierd. Op het Sint-Pietersplein luisteren tienduizenden mensen naar de Urbi et Orbi van de paus. Traditioneel bespreekt de paus in de zegen verschillende wereldgebeurtenissen. Om 13.00 uur wordt de kerstboodschap van koning Willem-Alexander uitgezonden en in Engeland spreekt koningin Elizabeth het volk toe.

Top 2000

Vanaf Eerste Kerstdag tot oudjaarsavond wordt op NPO Radio 2 de Top 2000 gedraaid. Het nummer Starman van David Bowie is de hoogste nieuwe binnenkomer. De grootste stijger dit jaar is When We Were Young van Adele. Boudewijn de Groot heeft met Avond de hoogste Nederlandse notering, het nummer steeg van de zevende naar de zesde positie.



De top 3 van de jaarlijkse lijst was al eerder bekend. Op één staat Bohemian Rhapsody van Queen, gevolgd door Hotel California van Eagles en Led Zeppelins Stairway To Heaven. De vierde plek is dit jaar voor Piano Man van Billy Joel en op vijf staat Child In Time van Deep Purple.

Kerst op televisie

Traditioneel zenden Nederlandse televisiezenders jaarlijks een breed scala aan kerstfilms en andere kerstprogrammering uit tijdens Kerst. Bekijk hier de leukste films en programma's op een rij:

Weer:

Zondag schijnt de zon af en toe, maar tegen en in de avond volgt opnieuw regen. Tijdens de kerstdagen is het zeer zacht, 10 tot 12 graden, waait het af en toe stevig en vooral Tweede Kerstdag regent het.

Bekijk het weerbericht.