Laatste dag Serious Request, staking Franse piloten Transavia

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 6.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Laatste dag 3FM Serious Request

Zaterdagavond wordt duidelijk welk bedrag is opgehaald met de jaarlijkse Serious Request-actie van 3FM en het Rode Kruis. Met de opbrengst moet worden verhinderd dat kinderen in kwetsbare landen aan de gevolgen van longontsteking overlijden. De actie begon zondagavond in Breda toen de dj's Frank van der Lende en Domien Verschuuren zich lieten opsluiten in het Glazen Huis. Het is de eerste keer dat niet drie maar twee dj's zes dagen lang non-stop radio en tv maken zonder te eten.

Staking Franse piloten Transavia

Piloten van de Franse tak van Transavia gaan staken in het kerstweekend. De werkonderbreking is aangekondigd door een groep bij Transavia gedetacheerde Air France-KLM piloten. Zij willen met de actie hun eisen voor betere arbeidsomstandigheden kracht bijzetten. De actie wordt volgens Franse media niet gesteund door de Franse pilotenvakbond SNPL.

De Franse tak van Transavia laat weten teleurgesteld te zijn over de actiedreiging tijdens kerst. De budgetdochter van Air France-KLM zegt alles in het werk te stellen om overlast voor reizigers te voorkomen.

Weer en verkeer:

Zaterdag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het op veel plaatsen tot de avond droog. Het wordt 8 graden. In de avond valt er opnieuw regen en trekt ook de wind aan. Eerste kerstdag is het bewolkt met soms motregen, tweede kerstdag kan vooral in de ochtend nat zijn. Het is zeer zacht.

Bekijk het weerbericht en de actuele situatie op de weg.