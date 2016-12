Jaarlijkse persconferentie Poetin, uitspraak hoger beroep dood kickbokser

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 6.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Jaarlijkse persconferentie Poetin

Voor de twaalfde keer maakt Poetin een middag tijd om vragen van journalisten te beantwoorden. De jaarlijkse persconferentie is een van de meest opzienbarende politieke evenementen van het jaar in Rusland. De persconferentie duurt vaak uren en Poetin geeft doorgaans in krachtige termen antwoorden op uiteenlopende vragen van journalisten uit het hele land. In 2008 duurde de persconferentie 4 uur en 40 minuten. Aanvankelijk zou de persconferentie op donderdag plaatsvinden, maar omdat de Russische president bij de begrafenis van in Turkije vermoorde Russische ambassadeur aanwezig zal zijn werd de persconferentie verplaatst.

Cijfers CBS over daklozen

In maart telde het CBS nog zo'n 31.000 mensen in Nederland die geen vaste plek hadden om te wonen. Het aantal daklozen was daarmee in zes jaar tijd met 74 procent gestegen. Vooral het aantal allochtone daklozen was in de afgelopen jaren gestegen. Onder allochtone Nederlanders is doorgaans meer werkloosheid en meer armoede dan onder autochtonen.

Uitspraak hoger beroep liquidatie kickbokser Volkan Düzgün

Het gerechtshof doet uitspraak tegen de man die op 12 juli 2013 in Veghel kickbokser Volkan Düzgün zou hebben doodgeschoten. Pat R. werd eerder door de rechtbank veroordeeld tot 22 jaar celstraf, conform de eis van de officier van justitie. Hij ging vervolgens in hoger beroep. Het OM eist nu opnieuw 22 jaar cel.

En verder:

- De zwevende steen van Wim T. Schippers is hersteld en vrijdag weer te zien in museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Drie jaar lang was de steen van purschuim stuk.

Weer en verkeer:

Vrijdag blijft het tot de avond droog, schijnt de zon soms en wordt het 5 tot 8 graden. Daarna gaat het regenen en waaien. Zaterdag schijnt eerst weer enige tijd de zon, waarna later in de middag de wind en regen terugkeren. Tijdens de kerstdagen is het 10 tot 12 graden met vooral op tweede kerstdag ook regen.

