Overzicht: Ontwikkelingen sinds Denk-lidmaatschap Sylvana Simons

18 mei 2016: Simons maakt bekend zich aan te sluiten bij de politieke partij Denk. Zij heeft zich in het verleden vaak uitgesproken over maatschappelijke thema's als racisme en discriminatie en wil dit geluid ook in de Tweede Kamer laten horen. Denk is opgericht door oud-PvdA-Kamerleden Tunahan Kuzu en Selcuk Öztürk.

20 mei: Op Facebook zegt Simons dat de bekendmaking van haar kandidaat-Kamerlidmaatschap van Denk veel negatieve reacties heeft opgeroepen, veelal met een racistische ondertoon. "Hoon, leugens en de meest bizarre verwensingen zijn al binnen. Die bagger is precies hetgeen dat laat zien dat een ander geluid hard nodig is."

24 mei: In een interview met RTL Late Night stelt Simons zich de week na de bekendmaking van haar lidmaatschap van Denk minder veilig te voelen. "Een van de eerste dingen die ik bij Denk moest bespreken was mijn veiligheid", vertelt ze. "Dat is raar, ik ben nog niet eens een Kamerlid." Ze toont onder meer een afbeelding van een anonieme Facebook-account waarop een Ku Klux Klan-gewaad staat afgebeeld, met de tekst: "deze heb ik speciaal voor jou gewassen".

27 mei: Premier Mark Rutte laat zich in zijn wekelijkse persconferentie fel uit over alle negatieve commentaren en reacties met betrekking tot Simons en haar lidmaatschap van Denk. "Het zijn walgelijke reacties", aldus Rutte. "Dit staat een constructieve dialoog in de samenleving in de weg." Rutte zegt geen extra wetgeving te willen maken om racistische uitlatingen aan te pakken. "Dit soort achterlijk gedrag los je niet op met wetgeving", aldus de premier. Bovendien wil hij de vrijheid van meningsuiting niet inperken.

31 mei: Simons doet aangifte vanwege de stortvloed aan racistische, seksistische en discriminatoire reacties op haar aansluiting bij Denk. Met de aangifte wil zij duidelijk maken dat "aantoonbaar onrecht nooit straffeloos doorgang mag vinden. Het bestrijden van onrecht begint met het melden ervan." Het OM zegt de aangifte mee te nemen in het lopende onderzoek.

24 oktober: Analist Johan Derksen maakt in een uitzending van het programma Voetbal Inside tijdens een discussie over Zwarte Piet een opmerking over Simons. Zender RTL kondigde aan alleen nog maar roetveegpieten te tonen en Derksen stelde: "Het enige nadeel van het besluit is dat hysterisch juffertje Simons nu trots als een aapje door het land rent."

25 oktober: Simons publiceert via ANP en NU.nl een open brief aan Derksen waarin zij hem uitnodigt voor een gesprek over zijn uitlatingen. Zij verwijt hem gecultiveerd racisme en seksisme. "Preventie is voor jou te laat, maar misschien helpt de Educatieve Maatregel Discriminatie die wij voorstellen in ons partijprogramma nog wel."

28 oktober: 3FM-dj Giel Beelen maakt in zijn uitzending ook een opmerking over Simons. Hij laat geluiden van een aap horen en voegt daar aan toe "rustig, Sylvana". Op Twitter en Facebook barst een storm van kritiek los. In zijn volgende uitzending zegt Beelen de opmerking te betreuren.

31 oktober: De regisseur van een anti-racismespotje in het kader van een overheidscampagne maakt een nieuwe versie van het spotje, zónder Beelen. De regisseur vindt dat de dj niets meer in de campagne te zoeken heeft na zijn opmerking.

2 november: In DWDD biedt Beelen nogmaals zijn excuses aan voor de 'aap-grap'. De dj zegt zichzelf niet als racist te zien, ook al erkent hij dat de opmerking in de basis racistisch was. "Het onderwerp ligt blijkbaar nog veel gevoeliger dan ik dacht", aldus Beelen.

18 november: Er verschijnt een clip online bij het carnavalsnummer Oh Sylvana. Simons wordt in de clip afgebeeld als Zwarte Piet en als naakte Afrikaanse vrouw. Ook is haar hoofd geplakt in beelden die duidelijk verwijzen naar de lynchpartijen van de Ku Klux Klan.

21 november: Denk stelt zich grote zorgen te maken over de veiligheid van Simons en heeft een gesprek met de NCTV aangevraagd. Het kandidaat-Kamerlid voelt een groeiend "onveiligheidsgevoel" na de publicatie van het nummer. Het OM gaat achterhalen wie de clip heeft gemaakt. Vice-premier Lodewijk Asscher noemt de beelden "weerzinwekkend".

22 november: De NCTV besluit 'zichtbare en onzichtbare' maatregelen te nemen om Simons te beschermen. Denk-fractieleider Tunahan Kuzu roept politieke leiders op een daad te stellen. "Vooral onze minister-president: hij zou het land moeten laten weten dat dit echt niet kan, dat dit te ver gaat."

Een 37-jarige man uit Kudelstaart heeft zichzelf aangegeven bij een politiebureau wegens het maken van de racistische video over Simons. De man is aangehouden en wordt verhoord.

22 december: Het OM gaat zeker tien mensen vervolgen voor het discrimineren en/of beledigen van Simons. Sommigen worden ook vervolgd voor opruiing.