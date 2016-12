Zoektocht dader aanslag Berlijn gaat verder, kandidaten PvdA bekend

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 6.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Zoektocht naar dader aanslag Berlijn gaat verder

De dader van de aanslag op de kerstmarkt in de Duitse hoofdstad is nog niet gevonden. De klopjacht gaat donderdag verder. Woensdag kwam er een nieuwe verdachte in beeld waarnaar in Duitsland en in de Schengenzone wordt gezocht. Volgens Duitse media heeft de politie een identiteitsdocument gevonden in de vrachtwagen waarmee de aanslag in Berlijn is gepleegd. Het zou toebehoren aan een 23-jarige Tunesiër.

Kandidatenlijst PvdA

De PvdA presenteert de concept-kandidatenlijst voor de verkiezingen van maart volgend jaar. Wat in ieder geval zeker is is dat Lodewijk Asscher de lijst trekt. Hij won onlangs de lijsttrekkersverkiezing van Diederik Samsom. Ook maakt FNV-bestuurder Gijs van Dijk een goede kans om hoog op de lijst te komen. De leden stellen uiteindelijk de definitieve lijst vast. Woensdag pleitte Asscher voor een aanscherping van het verkiezingsprogramma.

WHO geeft update over ontwikkeling vaccin tegen ebola

Hoewel de ziekte ebola nog steeds levens eist, is het virus al lang niet meer zo wijdverspreid als dat het in voorgaande jaren was. Toch kan een ebola-epidemie volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie opnieuw de kop opsteken, omdat overlevenden het virus nog met zich mee kunnen dragen. In verschillende Afrikaanse landen heeft de ziekte duizenden levens gekost.

En verder:

- Meerdere Nederlanders komen in actie tijdens het WK Darts, onder wie Jelle Klaasen en Vincent van der Voort. Vorig jaar wist Klaasen de halve finale te bereiken na onder andere een overwinning op dartsgrootheid Phil Taylor.

- In de Tweede Kamer worden de slachtoffers van de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn herdacht.

Weer en verkeer:

Donderdag klaart het vanuit het noordwesten geleidelijk op. In het noordwesten breekt af en toe de zon door. Met maxima van 6 tot 8 graden is het minder koud. Vrijdag verloopt droog met geregeld zon.

De ochtendspits is door het hele land redelijk normaal, volgens de ANWB, maar voor de avond verwacht de verkeersdienst een zware spits omdat het op de laatste donderdag voor de kerstvakantie traditiegetrouw vrij druk is.

Bekijk het weerbericht en de actuele situatie op de weg.