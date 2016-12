Zoektocht naar dader Berlijn, bekendmaking sporter van het jaar

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 6.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Politie speurt naar dader aanslag Berlijn

Dinsdagavond maakte justitie in Duitsland bekend dat er niet genoeg bewijs is om een zaak te starten tegen de aangehouden 23-jarige Pakistaanse verdachte. De kans bestaat dat de dader nog vrij rondloopt.

Bij de aanslag kwamen twaalf mensen om het leven. Veertien van de 25 mensen die nog in het ziekenhuis liggen zijn zwaargewond.

Bekendmaking sportman, -vrouw en -ploeg van het jaar

Op het Sportgala in de RAI wordt bekendgemaakt wie dit jaar de Jaap Eden-trofee winnen. Bij de mannen zijn windsurfer Dorian van Rijsselberghe, zwemmer Ferry Weertman, wielrenner Tom Dumoulin, schaatser Sven Kramer en coureur Max Verstappen genomineerd voor de eretitel.

Bij de vrouwen zijn wielrenster Anna van der Breggen, zwemster Sharon van Rouwendaal, zeilster Marit Bouwmeester, baanwielrenster Elis Ligtlee, turnster Sanne Wevers en atlete Dafne Schippers genomineerd. Ook de sportploeg, paralympiër en coach van het jaar worden onderscheiden.

Tweede Kamer debatteert over Diyanet

De Kamer praat over de berichten dat de Turkse moskeekoepelorganisatie Diyanet informatie over Nederlandse Gülen-aanhangers heeft doorgespeeld aan de Turkse autoriteiten. Daarop riep minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) de Turkse ambassadeur op het matje. Zowel Diyanet als de Turkse ambassade reageren verontwaardigd op het nieuws en ontkenden de feiten aanvankelijk.

En verder:

- Opent het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag de eerste vondelingenkamer. De 'Beschermde Wiegkamer' is een initiatief van de landelijke Stichting Beschermde Wieg.

- Keert de Zr. Ms. Tromp van de Nederlandse marine terug na de antipiraterijmissie in de Hoorn van Afrika. Het schip legt aan in Den Helder.

Het weer:

Na een frisse nacht - in het noorden kan het min 5 worden - begint de dag met bewolking. In het zuidoosten kan de zon nog tot in de middag schijnen, maar op veel plekken gaat het 's middags regenen. 's Avonds wordt het van het noordwesten uit weer droog, meldt het KNMI. Het wordt 3 tot 6 graden. Aan zee en op het IJsselmeer neemt de wind in de ochtend toe naar krachtig tot hard, maar 's avonds zwakt de wind weer af.

Op lokale wegen kan de nachtvorst leiden tot nachtvorst, waarschuwt de ANWB.

