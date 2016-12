Duitsland in shock na aanslag, pittig debat Rutte over Oekraïnedeal

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 6.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Nasleep aanslag in Berlijn

Duitsland is in shock na de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn. Een man reed met een vrachtwagen bewust zeker twaalf mensen dood. Een verdachte is aangehouden. Nog 48 mensen liggen in het ziekenhuis. Mogelijk loopt het dodental nog op.

Ministers bijeen over situatie Aleppo

De ministers van Buitenlandse Zaken van Turkije, Rusland en Iran komen in Moskou bijeen om de onderhandelingen over de situatie in Aleppo een nieuwe impuls te geven. De evacuatie van burgers uit Aleppo verloopt moeizaam. Zowel het leger als de rebellen die nog zijn achtergebleven schonden vorige week de wapenstilstand. Het leger zou burgers beletten om Oost-Aleppo te verlaten.

Rechtbank besluit in zaak rond corrupte douanier

De rechtbank in Rotterdam neemt vandaag een besluit over de verzoeken die woensdag 14 december zijn gedaan in de zaak rond de corrupte douanier Gerrit G.. Belangrijkste beslissing is of de politie-informant, die Paul wordt genoemd, gehoord mag worden als getuige. Paul zegt de uitgelekte gesprekken met G. in opdracht van het OM te hebben opgenomen. Ook zegt hij dat er containers met cocaïne opzettelijk zijn doorgelaten. Het OM ontkent in beide gevallen.

Eerste resultaten onderzoek risico's rubbergranulaat

Het RIVM maakt vandaag het rapport openbaar met de eerste resultaten van het onderzoek naar rubbergranulaat in kunstgras. Er moet dan een duidelijker beeld zijn van de belangrijkste chemische stoffen in rubbergranulaat in Nederland en inzicht geven in mogelijke gezondheidseffecten van rubbergranulaat in kunstgras. Het is nog geen volledige risicobeoordeling, omdat dat volgens het RIVM in dit korte tijdsbestek niet mogelijk is.

Tweede Kamer debatteert met Rutte over Oekraïnedeal

In de Tweede Kamer wordt dinsdagavond gedebatteerd over de Oekraïnedeal die premier Mark Rutte vorige week sloot met de andere lidstaten. Ondanks dat het Nederlandse volk bij het referendum 'nee' stemde wil het kabinet het verdrag met het Oost-Europese land toch goedkeuren. Volgens Rutte is dat nodig om een vuist te kunnen maken richting Rusland.

En verder:

- De cheeta-zesling die dit najaar in Burgers' Zoo in Arnhem werd geboren, mag voor het eerst naar buiten. De dieren moesten ongeveer twaalf weken binnenblijven en hebben de nodige entingen gekregen. Veel rust was geboden, want de geboorte van een cheeta-zesling is bijzonder.

- Bij het WK darts in Londen komt Raymond van Barneveld voor het eerst in actie. De wereldkampioen van 2007 treft in de derde partij na 20.00 uur de Engelsman Robbie Green. De 49-jarige Van Barneveld behoort niet tot de favorieten voor de titel, maar zorgde vorig jaar wel voor een enorme verrassing door de gedoodverfde winnaar Michael van Gerwen uit te schakelen.

Het weer:

De mistbanken in de ochtend lossen op en er zijn zonnige perioden, in het noorden duurt het mogelijk tot in de middag voordat de aanwezige bewolking verdwijnt. Het blijft droog en de temperatuur ligt in de middag rond de 3 graden. De oostelijke wind blijft zwak tot matig. (Bron: KNMI)

