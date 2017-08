Nederlands bedrijf opent fabriek voor grootschalige productie zonnepanelen

Bij de fabriek in Zaanstad wordt ingezet op de productie van 350.000 panelen per jaar, die stroom kunnen leveren voor circa 30.000 huishoudens, schrijft dagblad Trouw dinsdag.

De eigenaren van de fabriek melden in de krant dat de panelen voor het eerste jaar al zijn uitverkocht. De belangstelling zou uit heel Europa komen.

Ook voor de financiering is over de grens gekeken. Om te starten was in totaal 20 miljoen euro nodig. "We hadden er graag een oranjefeestje van gemaakt, maar zonder het buitenland kregen we de puzzel niet gelegd", aldus medeoprichter Daniël Kuijk in Trouw. De provincie Noord-Holland steekt 3 miljoen euro in het bedrijf.

De fabriek zal werk bieden aan vijftig tot zestig mensen. Voor de bouw van de productiemachine zijn bedrijven uit Nederland, Duitsland en Italië aangetrokken. Zij beginnen in de herfst met bouwen, en zullen daar naar verwachting vijf à zes maanden mee bezig zijn.