Aantal elektrische auto's in Nederland blijft groeien

Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag bekend. Onder stekkerauto’s vallen plug-inhybrides (PHEV’s) en volledig elektrische voertuigen (FEV's).

In 2016 werden er 22.500 nieuwe stekkerauto’s verkocht. Dit is wel de helft minder dan in het voorgaande jaar, toen er nog 45.000 nieuwe stekkerauto’s de weg op gingen. Vooral in december 2015 liet de verkoop een piek zien, net voordat de fiscale bijtelling voor elektrische auto’s op 1 januari 2016 werd aangescherpt.

De Volkswagen Passat was vorig jaar de meest verkochte stekkerauto, gevolgd door de Volvo XC90 T8 Twin Engine en de Tesla Model S. Op 1 januari van dit jaar telde het Nederlandse wagenpark bijna 3.500 nieuwe Passats. In 2015 was de Mitsubishi Outlander nog de meest verkochte stekkerauto.

Naast stekkerauto’s zijn er ook hybrides (HEV's) die niet via een stekker worden opgeladen. Het Nederlandse wagenpark telde begin 2017 bijna 136.000 hybrides, ruim 9 procent meer dan een jaar eerder.

Onder dit type elektrische auto was de Toyota Yaris Hybrid de meest verkochte, gevolgd door de Toyota Auris en de Kia Niro.