Kwartaalomzet Fastned stijgt naar 87.000 euro

Dat meldt de ontwikkelaar van snellaadpunten langs snelwegen dinsdag. Onlangs meldde het bedrijf al dat twee snellaadpunten operationeel break-even draaiden.

Fastned is sinds kort gestart met de bouw van zes nieuwe stations waardoor het netwerk voor de zomer wordt uitgebreid naar 63 stations. De ontwikkelaar heeft de mogelijkheid om zo’n tweehonderd punten te bouwen langs snelwegen.

In de eerste drie maanden van 2017 nam het aantal actieve klanten toe met 62 procent naar 3.520. In totaal werd er 194.834 kilowattuur stroom ‘getankt’ via de punten van Fastned. Dit is een stijging van 160 procent ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar.

Fastned zet vooral in op de toekomstige groei van volledig elektrische auto’s. Er rijden nu vijftienduizend volledig elektrische auto’s in Nederland, een toename van 40 procent vergeleken met vorig jaar. Fastned haalt aan dat de helft van deze groei sinds begin dit jaar is gerealiseerd.