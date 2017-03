Essent eerste Nederlandse leverancier die fysiek groen gas importeert

Volgens het bedrijf stijgt de vraag naar het gas dat wordt gestookt uit onder meer tuinafval, mest en rioolslib de laatste tijd zo hard dat de productie in Nederland dit niet meer kan bijbenen.

Essent haalt het gas en de bijbehorende certificaten uit het Verenigd Koninkrijk. Daar zijn afspraken gemaakt met meerdere biomassacentrales. De import is recent al getest en afgelopen week is de echte levering van start gegaan, aldus een woordvoerder.

In totaal zal er op jaarbasis zo'n 20 miljoen kuub Brits groen gas deze kant op komen. In Nederland zelf wordt nu ongeveer 80 miljoen kuub groen gas per jaar geproduceerd, waarvan Essent ongeveer een kwart voor zijn rekening neemt. De jaarlijkse vraag in Nederland bedraagt volgens het bedrijf momenteel circa 100 miljoen kuub.

"Simpel gezegd zijn er straks te weinig grondstoffen in Nederland beschikbaar om voldoende groen gas van te maken. Het aantal productielocaties van groen gas zal naar verwachting niet in de pas lopen met de toekomstige vraag", stelt Tim Wijnen van Essent in een persverklaring.

Volgens Wijnen is "groen gas importeren uit betrouwbare landen om ons heen" de manier om in de toekomst voldoende groen gas aan Nederlanders te kunnen blijven leveren.