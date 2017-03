Eneco, Engie, Greenchoice en Nuon gaan Rijk groene stroom leveren

Het gaat om een hoeveelheid van ongeveer 1.000 gigawattuur elektriciteit per jaar in de periode van 2018 tot en met 2022, verdeeld over 6.500 aansluitingen. Met de aanbesteding is een bedrag van ongeveer 200 miljoen euro gemoeid.

Een maand geleden werd al bekend dat de vier bedrijven de voorlopige aanbesteding hadden gewonnen, maar na een wettelijk verplichte bezwaarperiode, werd de gunning vrijdag definitief.

Defensie

Van de verschillende afdelingen van de Rijksoverheid, gebruikt Defensie de meeste stroom. Onder meer de kazernes, vliegbases en de haven in Den Helder verbruiken gezamenlijk ruim 360 gigawattuur per jaar.

Daarna volgen het Rijksvastgoedbedrijf, dat voornamelijk met kantoren 315 gigawattuur gebruikt, en Rijkswaterstaat met 180 gigawattuur door onder meer snelwegverlichting, bruggen en gemalen. Gevangenissen, rechtbanken en andere justitiële inrichtingen verbruiken ruim 120 gigawattuur per jaar.

Andere Europese landen

Een derde van de groene stroom komt van Nederlandse wind- of zonne-energie, de rest komt uit andere Europese landen.

Op de langere termijn wil het Rijk alleen duurzame elektriciteit kopen die in Nederland is opgewekt. Omdat dat de komende jaren nog niet mogelijk is, zijn de jaren van 2018 tot 2022 een overgangsperiode.