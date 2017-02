Vermogen zonne-energie in China vorig jaar verdubbeld

In 2016 is er ongeveer 34,54 gigawatt bijgekomen, zo meldt de National Energy Administration (NEA) dit weekend. De NEA is het agentschap dat de ontwikkelingen in de energiesector overziet.

Hoewel de stijging fors is, is het aandeel van zonne-energie in de enorme Chinese economie nog relatief klein. Vorig jaar werd er door zonnepanelen en zonnecentrales 66,2 miljard kilowattuur groene stroom geproduceerd, omgerekend 1 procent van de totale elektriciteitsproductie in China.

In nieuwe plannen staat echter dat er tussen 2016 en 2020 voor maar liefst 110 gigawatt aan nieuw zonne-energievermogen wordt bijgebouwd.

China heeft als streven om tegen 2030 ongeveer 20 procent van alle verbruikte energie uit hernieuwbare bronnen te halen. Op dit moment is dat ongeveer 11 procent.