'Gebruik gasbaten voor windmolens en zonneparken'

Daarvoor pleit directeur Gerald Schotman van de NAM woensdag in een interview in het AD.

Schotman stelt dat de opbrengsten gebruikt kunnen worden "voor het versnellen van onze verduurzaming".

Ook vindt hij dat de vijf kolencentrales in Nederland zo snel mogelijk gesloten moeten worden. Het kabinet wil de centrales echter voorlopig niet sluiten, omdat dit een grote kostenpost zou zijn.

Ambitieuzer

"Ik vind dat het kabinet ambitieuzer moet zijn, we lopen achter op andere landen in Europa", zegt Schotman tegen de krant. "Ik vind bijvoorbeeld dat we kolencentrales moeten vervangen door gas. Kolen stoten twee maal zoveel CO2 uit als aardgas. Dan is er nog de fijnstof die slecht voor de gezondheid is." Hij ziet daarvoor een rol voor de NAM weggelegd.

"Uiteraard snap ik dat sluiting van de kolencentrales lastig en duur is. Bedrijven hebben miljarden geïnvesteerd en verdienen compensatie. Dat is een dilemma."

Niet realistisch

Cabaretier Freek de Jonge betoogde vorige week om de gaskraan binnen tien jaar dicht te draaien. De Jonge toerde door Noord-Groningen om zijn plan uit te leggen. Schotman noemt het idee niet realistisch.

"Wij hebben de komende decennia het Nederlands aardgas, als transitiebrandstof, nog hard nodig. In het hoofd is men vaak al verder met de energietransitie dan daadwerkelijk in de praktijk mogelijk is."

Wel erkent hij dat het gebruik van gas eindig is. Over een halve eeuw is gas volgens hem waarschijnlijk alleen nog een industriële brandstof voor de zware industrie, het vliegverkeer, de scheepvaart en andere transportvormen. De energie voor consumenten wordt dan met zonnepanelen en windmolens opgewekt, verwacht Schotman.