Grootste zonnepark van Nederland geopend

Met een vermogen van 30 megawatt gaan de zonnepanelen naar verwachting jaarlijks net zoveel stroom produceren als zo’n tienduizend huishoudens verbruiken.

Het zonnepark heeft een oppervlakte van ongeveer 65 voetbalvelden en is gebouwd door het Duitse concern Wirsol, dat ongeveer een jaar over de bouw heeft gedaan.

Het project, Sunport Delfzijl geheten, haalt het zonnepark van Ameland van 6 megawatt in als grootste zonnepark.

Stroomversnelling

De ontwikkeling van zonneprojecten is in een stroomversnelling geraakt nadat er meer subsidie is vrijgekomen. Waarschijnlijk zal Sunport Delfzijl dan ook binnen enkele jaren worden ingehaald als grootste zonnepark.

Zo werd onlangs aangekondigd dat er subsidie, een van de belangrijkste drempels voor de bouw van een project, is voor een zonnepark van 140.000 zonnepanelen in Zeeland. Dit zou het grootste project in Nederland worden, maar binnen een dag kwam alweer een groter zonnepark in beeld.

Een Fries bedrijf heeft de subsidie op zak om 320.000 zonnepanelen te plaatsen in de Groningse gemeente Hoogezand-Sappemeer. Met een vermogen van 103 megawatt zou er net zoveel groene stroom worden geproduceerd als bijna dertigduizend huishoudens verbruiken.