Minder investeringen in groene energie in 2016

In totaal werd er in 2016 een bedrag van 287,5 miljard dollar (270,4 miljard euro) gestoken in de ontwikkeling van hernieuwbare energie, zo blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Bloomberg New Energy Finance (BNEF).

De daling is volgens BNEF te wijten aan dalende kosten van zonnepanelen, maar ook aan een afkoeling in belangrijke markten als Japan en China. Zo werd er in China 87,8 miljard dollar geïnvesteerd in hernieuwbare energie, een afname van 26 procent. In Japan daalde het bedrag met 43 procent naar 22,8 miljard dollar.

Een analist van BNEF haalt aan dat beide landen genereuze steunmaatregelen afbouwen. In China zou men zich gaan concentreren op het inpassen van bestaande wind- en zonneparken in het energienet.

Europa

In Europa werd 3 procent meer gestoken in groene energie, vooral dankzij de ontwikkelingen in wind op zee en de investering van 1,3 miljard dollar in het grootste windpark op land in Noorwegen. Investeringen in de VS daalden met 7 procent naar 58,6 miljard dollar.

Een positieve ontwikkeling is de ontwikkeling van wind op zee. Investeringen namen toe met 40 procent naar 29,9 miljard dollar.