Essent sluit overeenkomst voor groen gas met NS en ProRail

Het contract ging zondag in, maakt Essent dinsdag bekend.

Per jaar levert Essent 13,7 miljoen kubieke meter groen gas aan de NS en ProRail. Het gas wordt gebruikt voor de verwarming van kantoren, stationsgebouwen en wissels. In totaal worden 3.958 van de 5.207 wissels verwarmd met gas. De rest wordt elektrisch of met aardwarmte verwarmd.

Komend jaar is een kwart van het gas dat NS en Prorail afnemen duurzaam geproduceerd. In 2020 moet al het afgenomen gas het predicaat 'groen' hebben. Daarmee nemen de spoorwegbedrijven naar schatting in dat jaar 10 procent van de totale productie aan groen gas in Nederland af.

Er worden extra installaties gebouwd voor de productie. Het groene gas wordt volgens Essent "aantoonbaar duurzaam gemaakt uit biomassa die bestaat uit hernieuwbare stoffen zoals groente-, tuin- en fruitafval, mest, rioolslib en landbouwgewassen".