'Krabben is sociaal vredessignaal bij apen'

Waarschijnlijk komen makaken die zichzelf krabben minder snel in conflictsituaties terecht, omdat ze met dit gedrag laten zien dat ze gestresst zijn.

Agressieve apen zien eerder af van gevechten met gestresste soortgenoten omdat deze dieren onverwacht kunnen reageren, of omdat ze zo verzwakt zijn dat een aanval onnodig is.

Dat melden Britse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Scientific Reports.

Agressief

De wetenschappers van de Universiteit van Portsmouth bestudeerden bij hun onderzoek 45 makaken op een eiland voor de kust van Puerto Rico. Ze observeerden zo veel mogelijk interacties tussen de dieren en letten vooral op krabgedrag. Uit de studie blijkt dat makaken veel vaker krabben aan hun lichaam als ze zich in stressvolle situaties bevinden, bijvoorbeeld als ze in de buurt zijn van alfamannetjes of agressieve soortgenoten.

Opvallend genoeg neemt de kans op geweld tussen makaken flink af als de minst dominante van de twee begint te krabben aan zijn vacht.

Bij een vijandige ontmoeting breekt er normaal gesproken in 75 procent van de gevallen een gevecht uit. Als de laagst geplaatste makaak zichzelf begint te krabben, neemt de kans af tot 50 procent.

Communicatie

Dat bewijst volgens hoofdonderzoeker Jamie Whitehouse dat krabben een soort sociaal vredessignaal is bij apen.

"Krabben als uiting van stress is waarschijnlijk geëvolueerd bij primaten als een effectieve manier om agressie te verminderen", verklaart Whitehouse. "Agressieve apen zullen overduidelijk gestresste individuen minder snel aanvallen, omdat deze apen zich onvoorspelbaar kunnen gedragen, of omdat ze door de stress al zo verzwakt zijn dat een aanval meer niet noodzakelijk is.

Mogelijk heeft dergelijk zenuwachtig gedrag ook bij mensen een sociale functie in conflictsituaties, zo speculeert Whitehouse. "Als we aan anderen laten zien dat we gestresst zijn, kunnen zij beter voorspellen hoe we gaan reageren bij een eventuele confrontatie. Dat maakt een sociale sitatie transparanter."