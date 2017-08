Walvissen duiken dieper in zee na horen van sonargeluiden

Als walvissen zich in de buurt bevinden bij schepen of helikopters die sonargeluiden uitstoten, duiken de dieren naar grote dieptes. Ook duren de duiken van walvisachtigen langer als ze in de buurt van een sonar zijn geweest.

Dat melden Amerikaanse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Royal Society Open Science.

De wetenschappers kwamen tot hun ontdekking door zestien dolfijnen van Cuvier te volgen voor de kust van Los Angeles. Deze walvisachtigen werden 88 dagen lang geobserveerd in een gebied waar veel oefeningen worden gehouden door de Amerikaanse marine.

Duiken

De onderzoekers brachten het gedrag van de walvisachtigen in kaart als er geen oefeningen werden gehouden, maar ook als de rust van de dieren wel werd verstoord door sonargeluiden van onderzeeërs, schepen of helikopters .

Uit het onderzoek blijkt dat de dolfijnen van Cuvier veel vaker de dieptes van de oceanen opzoeken als ze worden geconfronteerd met sonars. Eén van de dieren maakte zelfs een duik van bijna een uur. Zo'n lange duik is nog nooit eerder waargenomen bij de walvisachtigen.

Gezondheid

Mogelijk lopen walvisachtigen gezondheidsrisico’s door de manier waarop ze reageren op sonargeluiden, zo meldt nieuwssite Phys.org.

Sommige wetenschappers vermoeden dat een te lang verblijf op grote diepte bij walvissen net als bij mensen kan leiden tot decompressieziekte, een aandoening waarbij er belletjes ontstaan in de bloedvaten. Daardoor kunnen de dieren in theorie buiten bewustzijn raken tijdens of vlak na een duik.