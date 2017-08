Neushoornhoorns onder de hamer tijdens omstreden veiling

Milieu- en dierenwelzijnsorganisaties hadden protest aangetekend tegen het initiatief. De activisten zijn bang dat dit soort veilingen stropers zal aansporen meer dieren te doden omdat het verkopen van hoorns geld oplevert, zo meldt persbureau AFP.

De veiling duurt drie dagen en is georganiseerd door de eigenaar van de grootste neushoornboerderij van Zuid-Afrika. Eigenaar John Hume bezit meer dan 1.500 neushoorns op zijn terrein bij Johannesburg.

Hume doet 264 hoorns in de verkoop. Hij stelt dat hij de koopwaar op een nette, diervriendelijke manier van de hoofden van zijn dieren heeft verwijderd terwijl zij verdoofd waren.

DNA-chips

De veiling kan doorgang vinden nadat het hoogste hof van Zuid-Afrika in april een verbod op de binnenlandse handel in neushoornhoorns ophief. Dit verbod was acht jaar geleden ingevoerd.

Minister Edna Molewa van milieu en natuur stelde maandag dat de overheid een inventarisatie gaat maken van alle legale hoorns op de markt. Een DNA-chip met daarop de geschiedenis van de hoorn, moet voorkomen dat "bloedhoorns" de legale markt corrumperen.

Lustopwekkend middel

Zuid-Afrika heeft met pakweg 20.000 exemplaren de grootste neushoornpopulatie ter wereld. Maar dit aantal is de afgelopen jaren teruggelopen als gevolg van stropers. Neushoornhoorns zijn zeker in Azië zeer gewild en brengen gemiddeld zo’n 60.000 dollar per kilo op.

Keratine, het eiwit dat de hoorns bevatten, wordt in gemalen vorm verkocht als medicijn. Sommigen geloven zelfs dat het kanker kan genezen. Bovendien wordt keratine in Vietnam en China gebruikt als lustopwekkend middel.

Het is niet duidelijk hoeveel de hoorns van Hume op gaan brengen. Maar de prijs die potentiële bieders moeten betalen om überhaupt mee te kunnen doen, is 100.000 rand (7.570 dollar).