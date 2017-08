Karkas dode vinvis aangespoeld op Texel

Op het Texelse strand spoelde zondag het karkas van een dode vinvis aan. Het gaat om een gewone vinvis, een vrouwtje. De mannetjes kunnen tot wel 21 meter lang worden.

Volgens natuurcentrum Ecomare op Texel is het dier al langere tijd dood en in verre staat van ontbinding. "Het kadaver is van verre te ruiken", aldus Ecomare-directeur Pauline Folkerts op de website. Ecomare vermoedt dat de vinvis door een aanvaring met een schip om het leven is gekomen.

De plek waar de dode vinvis ligt, is afgezet maar vanachter de afrastering is de walvis wel te zien. Medewerkers van Ecomare zijn zondag de hele dag aanwezig geweest om het publiek te vertellen over deze walvissoort. "We hebben wel zesduizend mensen tekst en uitleg gegeven", laat een woordvoerder van Ecomare weten.

Destructiebedrijf

Samen met Rijkswaterstaat gaat Ecomare maandag vanaf 8.00 uur 's ochtends de vinvis weghalen. Het vlees wordt afgevoerd naar een destructiebedrijf. Het skelet gaat naar Ecomare. Het natuurcentrum wil het geraamte van de vinvis graag in de collectie opnemen en exposeren in de walviszaal. "De botten zijn wat beschadigd, maar het skelet is wel compleet. Dus we zijn er erg blij mee", aldus de zegsman van Ecomare.

Gewone vinvissen worden maar zelden levend waargenomen in de ondiepe zuidelijke Noordzee. Nu en dan spoelt er eentje aan op de Nederlandse en Belgische stranden. Ecomare zag de laatste jaren vooral dode exemplaren die bijvoorbeeld in de Golf van Biskaje werden geraakt door een schip en zo op de scheepsboeg in een haven terechtkwamen.

Gewone vinvissen zijn de op één na grootste dieren ter wereld. Alleen blauwe vinvissen worden nog groter.