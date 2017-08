De politie meldt de vondst op Facebook.

De politie kreeg dinsdagavond om 22.30 uur een melding dat er een slang was gezien aan de Dichterhof in Almere. De agenten hadden in eerste instantie niet gelijk door om wat voor een slang het ging. Samen met omstanders werd het dier rustig in een tas en later in een bak gedaan.

Een rattenslang is niet giftig. Het dier is overgedragen aan de Dierenambulance te Lelystad.