Rattenplaag teistert Amerikaanse hoofdstad Washington

Het aantal gevangen ratten nam in een jaar tijd met 65 procent toe. Zodra de zon in de stad ondergaat begint het ongedierteprobleem zichtbaar te worden en zijn overal in de stad ratten te zien. De hongerige beestjes hebben het vooral op vuilnisbakken met etensresten voorzien.

Volgens cijfers van Orkin, een bedrijf dat ratten bestrijdt, is Washington met stip gestegen naar de derde plaats van Amerikaanse steden met een rattenprobleem. Chicago (eerste) en New York voeren de lijst aan.

Hoewel het effectief bestrijden van ratten volgens de gemeente moeilijk is, is men toch optimistisch. Volgens Gerard Brown van het departement van Volksgezondheid is het probleem ontstaan door een ongewoon zachte winter. ''Een weekje flinke vorst komende winter en de rattenpopulatie zal nagenoeg gedecimeerd zijn",' zegt hij.