Dierenpark Apenheul krijgt twee bijzondere 'satansapen'

Wereldwijd zijn de baardsaki's in een handjevol dierentuinen te zien.

De apen staan bekend om hun karakteristieke baard en de relatief grote, dikke staart. Bezoekers die de apen willen zien, vinden ze aan het einde van de looproute in een gedeelte van het wolapeneiland.

In het wild leven deze apen in regenwouden in Suriname, Guyana en Noord-Brazilië. "In dierentuinen komen baardsaki’s bijna niet voor. We zijn er trots op dat we ervaring mogen opdoen in het houden van baardsaki’s", vertelt Warner Jens, hoofd dierverzorging.

In totaal zijn er nu 38 verschillende apensoorten te vinden in het park. Bijna driehonderd apen wonen in de Apenheul, circa de helft daarvan loopt los tussen de bezoekers.