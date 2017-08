Prehistorische krokodil vernoemd naar Motörhead-zanger Lemmy

Wetenschappers hebben het 5,8 meter lange reptiel, dat verkeerd was gedetermineerd, Lemmysuchus obtusidens genoemd.

De fossielen van het zeemonster waren al in 1909 gevonden in de buurt van de Peterborough. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat het om een andere soort gaat dan al die tijd is gedacht.

Michaela Johnson, als paleontoloog verbonden aan de universiteit van Edinburgh, stelde dat vast door nauwkeurige vergelijking van de vorm van snuit, langer en smaller, en de tanden. Deze zijn groot en bot, uitermate geschikt voor het kraken van schildpadden en vissen met een harde schaal.

"Hij is groot, lelijk en behoorlijk angstaanjagend. We denken dat Lemmy dit prachtig had gevonden", zei Lorna Steel, curator van het Londens natuurhistorisch museum waar de versteende resten liggen. Zij stelde voor met de Latijnse naam van deze tot dusver onbekende prehistorische krokodil de voorman van Motörhead te eren.

Kilmister richtte de band op in in 1975, hij overleed in 2015 aan kanker.