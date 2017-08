Aangespoelde bruinvissen vaak dood door aanvallen van zeehonden

Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en Wageningen Marine Research, dat zaterdag is gepubliceerd op de website Naturetoday.

Op de Nederlandse kust stranden de laatste jaren zo’n zevenhonderd bruinvissen per jaar. Vorig jaar werden 55 dode bruinvissen onderzocht. De meeste daarvan waren gestorven door aanvallen van de grijze zeehond (31 procent). Infectieziekten (29 procent) en voedseltekort (18 procent) waren ook belangrijke doodsoorzaken. 11 procent van de dieren was als bijvangst in visnetten beland.

Aanvallen door de grijze zeehond werden vaker vastgesteld dan in jaren ervoor en het slachtoffer worden van bijvangst juist minder. Maar dat kan ook met de onderzoeksmethode te maken hebben. Eerder werden minder verse kadavers onderzocht.

Sinds de jaren tachtig is het aantal bruinvissen in het zuiden van de Noordzee sterk toegenomen. Van september tot en met april zitten er duizenden bruinvissen in de kustwateren. Ook het aantal strandingen van dode bruinvissen groeide sterk.