Reuzenpanda bevalt van tweeling in Franse dierentuin

Reuzenpanda Huan Huan, die wordt geleend van een Chinese dierentuin, wierp vrijdagavond om respectievelijk 22.18 en 22.32 uur twee jongen in ZooParc de Beauval in Saint-Aignan.

Het dier werd al een aantal dagen voortdurend in de gaten gehouden door specialisten van ZooParc de Beauval in Saint-Aignan voordat ze vrijdagavond om 22.18 en 22.32 uur twee jongen wierp.

Het eerste jong, dat 121 gram woog, had vanaf de geboorte ademhalingsproblemen en kon ook door een team van specialisten niet meer worden gered. De tweede baby, met een gewicht van 142.4 gram iets zwaarder, verkeert in goede gezondheid.

Het is voor het eerste dat er op Franse bodem reuzenpanda's zijn geboren. De negen jaar oude Huan Huan en haar man Yuan Zi blijven volgens de huidige planning nog tot 2022 in de Franse dierentuin, waarna ze zullen terugkeren naar China. Ook de baby zal over twee of drie jaar naar China verkassen.

Bedreigd

Reuzenpanda's leven alleen in China in het wild en worden met uitsterven bedreigd. De Chinese overheid onderhoudt een intensief fokprogramma, wat de afgelopen jaren heeft geleid tot een stijging van het aantal exemplaren in het wild. Slechts zelden worden de dieren uitgeleend aan buitenlandse dierentuinen. Wereldwijd is de reuzenpanda in achttien dierentuinen te zien.

In april van dit jaar arriveerden de reuzenpanda Wu Wen en Xing Ya vanuit China in Nederland. Zij verblijven de komende jaren in Ouwehands Dierenpark in Rhenen.