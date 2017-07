Museum exposeert steenmarter die Groningse stroomstoring veroorzaakte

Het roofdier zorgde ervoor dat op 17 februari bijna 30.000 huishoudens en het Universitair Medisch Centrum Groningen een hele ochtend zonder stroom zaten.

De marter had in een belangrijk transformaterhuisje een kabel doorgeknaagd en moest dit met de dood bekopen.

Het museum heeft een speciale collectie gewijd aan opvallende dode dieren. Tot de verzameling behoren ook onder meer de beroemde eend die ooit tegen de pui van het museum vloog en de domino-mus.

Domino-mus

De vogel werd in 2005 neergeschoten met een luchtbuks toen hij de hal in vloog waar een wereldrecordpoging dominostenen omgooien werd voorbereidt. De vogel gooide met zijn gefladder 23.000 van de 3,5 miljoen stenen omver.

Het is niet de eerste geëlektrocuteerde marter in de collectie. Een soortgenoot legde een paar jaar geleden CERN2, de grootste deeltjesversneller ter wereld, plat. Dit was de eerste Europese aanwinst in de verzameling.

Wasdrogerschildpad

Behalve de Groningse "elektromarter" is ook de Hilversumse wasdrogerschildpad nu te bewonderen. Het dier ontsnapte in 2004 uit een terrarium en werd twee jaar later volledig gemummificeerd teruggevonden onder de wasdroger. Het reptiel was hier vermoedelijk gaan zitten omdat het lekker warm was.

Directeur Kees Moeliker stelt dat de bijzondere verzameling aantoont "op welke manieren mens en dier steeds vaker met elkaar in botsing komen. Het is goed om er soms bij stil te staan dat we op deze volle aarde steeds meer in elkaars omgeving leven en daar ook rekening mee moeten houden."