Na bijna halve eeuw weer nieuwe paddensoorten ontdekt in VS

De drie soorten amfibieën werden ontdekt in het Grote Bekken, een gebied in het westen van de VS, zo is te lezen in een publicatie in het wetenschappelijk tijdschrift Zootaxa. Daar leven ze in kleine, vochtige habitats volledig gescheiden van andere paddenpopulaties, aldus wetenschapers van the University of Nevada, Reno.

De nieuwe padden, die allemaal ongeveer vijf centimeter lang meten en behoren tot het geslacht Bufo, doen qua voorkomen sterk denken aan de in Noord-Amerika voorkomende noordelijke pad. Ze onderscheiden zich vanwege hun ietwat andere kleur. Ook dna-analyse bevestigde dat het om nieuwe soorten ging.

De ontdekking van de padden is opvallend, omdat er in de VS relatief weinig amfibieën worden ontdekt. Sinds 1985 benoemden wetenschapers er slechts drie nieuwe kikkersoorten, en voor de ontdekking van de laatste paddensoort moesten we zelfs terug naar 1968.