Nieuwe soort maanvis ontdekt in Grote Oceaan

De maanvis, door zijn ontdekkers omgedoopt tot Mola tecta, is pas de derde bekende soort uit het Mola-geslacht en de eerste nieuw ontdekte in 130 jaar tijd. Hij is benoemd door een team wetenschappers onder leiding van Marianne Nyegaard, verbonden aan de School of Veterinary and Life Sciences.

M. tecta zou al jaren geledendoor Japanse vissers zijn waargenomen in de Grote Oceaan, maar men wist nog niet zeker of het daadwerkelijk om een nieuwe soort ging. Dat blijkt het geval. In drie jaar tijd werden 27 exemplaren onderzocht, en vielen de puzzelstukjes gaandeweg in elkaar, is te lezen in the Zoological Journal of the Linnean Society.

M. tecta onderscheid zich van andere maanvissen met zijn slanke lichaamsvorm, en ontwikkelt bovendien geen bulten en bobbels. Daarnaast heeft – in tegenstelling tot andere maanvissen – geen opvallende en vooruitstekende snuit.

Maanvissen zijn de grootste beenachtige vissen op aarde, en kunnen meer dan drie meter lang worden. 95 procent van alle vissensoorten is beenachtig, wat inhoudt dat zij een skelet hebben dat uit echt bot bestaat en niet uit kraakbeen.