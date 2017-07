Amerikaan krijgt zestien jaar cel voor doden meerdere katten

De man gaf toe de katten te hebben vermoord. Volgens experts was een van de katten ook seksueel misbruikt, schrijft de BBC.

Farmer doodde de katten in 2015 in de stad San Jose. Twee dieren werden teruggevonden in vuilnisbakken in het park, sommige zijn zelfs nooit meer teruggevonden. De man kon uiteindelijk worden opgepakt door camerabeelden en hulp van buurtbewoners.

Voor de rechter benadrukte Farmer inderdaad schuldig te zijn. In een brief die zijn advocaat voorlas probeert hij zijn gedrag uit te leggen. "Het voelt alsof een andere man deze daden heeft begaan, maar ik weet dat ik het was. Het is zo moeilijk te bevatten dat ik dit heb gedaan. Ik stal een gezinslid. Dat ik destijds niet goed bij mijn hoofd was, is dan ook geen excuus."

Lang genoeg

De openbaar aanklager van de stad zag de brief als een middel van Farmer om in aanmerking te komen voor strafvermindering. "De rechter was het eens met mijn analyse. Zij heeft hem veroordeeld voor zestien jaar, we kunnen alleen maar hopen dat dat lang genoeg is."

Farmer mag na zijn vrijlating tien jaar geen dieren houden of verzorgen. Tevens mag de man niet meer in de buurt komen van het park waar de dode katten zijn aangetroffen.