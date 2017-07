Vier leeuwen ontsnapt uit Krugerpark in Zuid-Afrika

Dat meldt het nationale park van Zuid-Afrika maandag. De vier mannetjesleeuwen zijn voor het laatst gezien in het dorp Matsulu. Het Krugerpark waarschuwt in een verklaring iedereen die de leeuwen tegenkomt om uiterst terughoudend en voorzichtig te zijn.

Het is nog onduidelijk hoe de beesten zijn ontsnapt uit het park, dat voor het grootste gedeelte is omringd door hekken. Het Krugerpark is een van de grootste natuurreservaten in Afrika en beslaat ongeveer 19.000 vierkante kilometer.

In mei waren sommige leeuwen van het wildpark ook uitgebroken. Een vijftal dieren ontsnapte en een dag later waren vier daarvan weer gevangen door gewapende parkwachters en agenten. De vijfde leeuw is nooit teruggevonden.