Belg heeft gestolen hond na anderhalf jaar weer terug

Dat meldt het Nieuwsblad maandag. De hond werd in december 2015 gestolen toen zijn baasje hem had aangelijnd voor de ingang van een sportschool. Toen de 55-jarige man weer naar buiten kwam, was zijn hond Duc verdwenen. Uit beelden van de bewakingscamera bleek dat iemand de hond had meegenomen in een auto.

Maanden gingen voorbij zonder dat er een spoor van de hond was te vinden. In de tussentijd adopteerde de man een nieuwe hond.

Vorige maand werd de politie van Bredene gebeld door iemand die twee magere honden zag zitten op het terras van een leegstaand appartement. Het dierenasiel werd ingeschakeld en een van de honden bleek een chip te hebben.

Na controle bleek het de gestolen Berner Sennen van de man te zijn. Een paar dagen later was het baasje opgespoord en kon hij na bijna twee jaar zijn gestolen hond komen ophalen.

"Ik was bang dat hij getraumatiseerd zou zijn", zegt het baasje tegen het Nieuwsblad. "Maar ik wist dat hij mij niet was vergeten. Hij herkende me meteen en ik heb gehuild van geluk. Het is de mooiste dag van ons leven."