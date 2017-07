Nieuw soort lieveheersbeestje in Nederland

Kalkman zei dat onduidelijk is of de soort zich recent in Nederland heeft gevestigd of dat het ongevleugeld lieveheersbeestje lange tijd door onderzoekers over het hoofd is gezien.

"Hij zit in vrij saaie grasvegetaties, als je rondkijkt zie je ze niet snel. Maar als je gaat slepen met een net dan blijken er soms behoorlijke aantallen te zitten", aldus Kalkman.

De soort is vooral te vinden op de hogere delen van taluds van dijken en wegbermen in het noorden van het land. Nederland telt circa zestig soorten lieveheersbeestjes.