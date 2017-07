Dood stinkdier in woonwijk Eindhoven drijft hulpdiensten tot wanhoop

Buurtbewoners in het stadsdeel Tongelre hadden geklaagd over een "chemische lucht".

De penetrante geur bleek afkomstig uit een tuin, waar de agenten een staart uit een emmer zagen steken "van iets dat niet meer bewoog", beschreef de politie de situatie. Het bleek een dood stinkdier.

De bewoner verklaarde dat het dier hem herhaaldelijk had aangevallen en besproeid.

Dierenpolitie

De man was naar eigen zeggen onder meer in zijn gezicht geraakt en had daar behoorlijk veel last van.

Om zichzelf te verdedigen sloeg hij het dier met een niet nader omschreven voorwerp, met fatale gevolgen. Voor de dood van het beest moet de man zich nog verantwoorden bij de dierenpolitie.

Speciale pakken

De brandweer werd erbij gehaald om de stank het hoofd te bieden. Die was zo erg dat ook de brandweerlieden en agenten hoofdpijn en geïrriteerde ogen kregen. Uiteindelijk trokken ze speciale pakken aan en bespoten ze de tuin met chloor.

Waar het stinkdier vandaan kwam is onbekend. De soort komt in Nederland niet in het wild voor, maar wordt soms wel als huisdier gehouden. Stinkdieren staan echter niet op de lijst van dieren die als huisdier zijn toegestaan.