Diversiteit kikkersoorten 'explodeerde' na uitsterven dinosauriërs

Dat is de conclusie van een nieuwe studie door onderzoekers uit de VS en China, die dinsdag is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences, meldt AFP.

Voor het onderzoek werd de grootste verzameling van genetische informatie over kikkers ooit bijeengebracht. Monsters van 156 kikkersoorten werden toegevoegd aan bestaande gegevens over 145 andere soorten. Ook werden kikkerfossielen bekeken om vast te stellen wanneer verschillende soorten zich afsplitsten.

De onderzoekers denken op basis van het kikker-DNA dat zo'n tien verschillende kikkersoorten de massasterfte overleefden, die ongeveer 66 miljoen jaar geleden driekwart van al het leven op aarde wegvaagde.

Slechts drie van die overlevende soorten brachten het overgrote merendeel van huidige 6.700 bekende kikkersoorten wereldwijd voort. Bijna negen op de tien (88 procent) van de moderne kikkersoorten kan worden herleid tot een van de drie taaie overlevers.

Kikkerexplosie

"Kikkers bestaan al meer dan 200 miljoen jaar, maar uit dit onderzoek blijkt dat we pas na het uitsterven van de dinosauriërs deze uitbarsting van kikkerdiversiteit hadden, die resulteerde in het overgrote merendeel van de kikkers die we vandaag zien", zei een van de onderzoekers, David Blackburn, co-curator amfibieën en reptielen bij het Florida Museum of Natural History. "Deze uitkomst was compleet onverwacht."

Tot op heden namen wetenschappers aan dat de meeste moderne kikkersoorten in een geleidelijk tempo ontstonden, tussen 66 en 150 miljoen jaar geleden. Nu is echter aangetoond dat dit meer weg had van een "explosie": de kikkers maakten in hoog tempo gebruik van de leemtes die ontstonden door het verdwijnen van andere diersoorten.